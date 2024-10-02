Пострадавшая в массовом ДТП на КАД беременная 20-летняя девушка погибла. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей случилось на внешнем кольце КАД в Пушкинском районе днем 2 октября. В результате аварии погибла 20-летняя беременная пассажирка Infiniti, в отношении ее 22-летнего мужа, водителя машины, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, сначала при перестроении вправо Infiniti врезался в Chevrolet, которым управляла 33-летняя женщина. Затем автомобиль, где была погибшая беременная, влетел в грузовик Volvo, стоявший на обочине. После чего «японец» столкнулся с Toyota, за рулем которого был 44-летний водитель.

Двое пассажиров Infiniti, 20-летняя супруга водителя и друг семьи, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Однако пострадавшая, находившаяся на шестом месяце беременности, скончалась в медучреждении от полученных травм. Ее супруг, водитель автомобиля, также был доставлен в больницу, из которой позже самостоятельно ушел.

«В отношении водителя „Инфинити“ полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 264, части 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого», — сообщает пресс-служба полиции.