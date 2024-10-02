Байден анонсировал новые санкции против Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении Тегерана, однако что это будут за ограничения — пока не ясно. Об этом глава государства заявил на брифинге с журналистами 2 октября, пишет ТАСС.

Тему ужесточения санкций против Ирана уже обсуждали в кругу G7, добавил Байден.

Усиление санкционного давления на Иран связано со вчерашними запусками ракет в сторону Израиля. В КСИР заявили, что впервые использовали гиперзвуковое оружие, а также, что в сторону еврейского государства было выпущено более 500 снарядов. При этом Белый дом называл количество в 100-200 ракет.

В КСИР и миссии Ирана при ООН заявили, что атака по Израилю является «законным ответом» на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также на посягательство на суверенитет Исламской Республики. Израиль пообещал ответить.