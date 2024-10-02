Суд в Дагестане арестовал мэра Избербаша Магомеда Исакова по делу о коррупции

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения мэру дагестанского города Избербаша Магомеду Исакову. Чиновника отправили под стражу на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает журналист РИА Новости из зала суда в среду, 2 октября.

«Избрать в отношении Исакова… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 ноября», – сказал судья. Ранее об аресте мэра ходатайствовало следствие.

По данным следствия, в 2019 году Исаков получил от застройщика 3,9 миллиона рублей, пообещав взамен не отменять разрешение на строительство многоквартирного дома в Избербаше. Как сообщает ТАСС, 1,5 миллиона рублей было передано мэру деньгами, а оставшаяся часть — иномаркой за 2,4 миллиона рублей.

О задержании дагестанского чиновника стало известно во вторник, 1 октября. Сейчас правоохранители продолжают следственные мероприятия, закрепляя доказательную базу.