Убийство с расчленением и мясорубкой. Ростовских супругов приговорили за расправу над дочерью

Приговор супругам, которых признали виновными в убийстве восьмимесячной дочери, огласили в Ростовском областном суде 2 октября. Муж и жена получили 28 лет на двоих. Частично прокрученные останки ребенка нашли в морозильнике. Подробности сообщает портал 161.RU.
С малышкой расправились в апреле 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. В правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери обратилась ее 23-летняя мать Анастасия Майборода. Приехавшая домой полиция обнаружила расчлененные останки ребенка в морозилке. Причем частично их прокрутили через мясорубку. Женщину и ее мужа и отца ребенка Якова задержали по подозрению в убийстве.
В сентябре 2024 года супруги выступили с последним словом. Анастасия не признала свою вину в убийстве, хотя и не отрицала свою причастность к преступлению. В расправе над младенцем она обвинила мужа и попросила не наказывать ее строго или вовсе дать возможность отправиться на специальную военную операцию. Ее муж Яков также не признал вину, заявив, что в момент убийства его не было дома и прямых доказательств его участия в преступлении нет. Он потребовал «жестоко наказать» преступника.
Коллегия присяжных заседателей вынесла супругам обвинительный вердикт. Государственное обвинение просило для мужа с женой 20 и 13 лет лишения свободы соответственно.
Суд приговорил Якова Майбороду к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его жена Анастасия получила 13 лет колонии общего режима.
После оглашения приговора Яков Майборода снова заявил, что не виновен. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.