Убийство с расчленением и мясорубкой. Ростовских супругов приговорили за расправу над дочерью

С малышкой расправились в апреле 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. В правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери обратилась ее 23-летняя мать Анастасия Майборода. Приехавшая домой полиция обнаружила расчлененные останки ребенка в морозилке. Причем частично их прокрутили через мясорубку. Женщину и ее мужа и отца ребенка Якова задержали по подозрению в убийстве.

В сентябре 2024 года супруги выступили с последним словом. Анастасия не признала свою вину в убийстве, хотя и не отрицала свою причастность к преступлению. В расправе над младенцем она обвинила мужа и попросила не наказывать ее строго или вовсе дать возможность отправиться на специальную военную операцию. Ее муж Яков также не признал вину, заявив, что в момент убийства его не было дома и прямых доказательств его участия в преступлении нет. Он потребовал «жестоко наказать» преступника.