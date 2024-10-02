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Авто Грузовики обяжут встать на весы. Минтранс придумал, как перехитрить водителей

Грузовики обяжут встать на весы. Минтранс придумал, как перехитрить водителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном весогабаритном контроле для грузовиков. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Минтранса РФ, который и разработал инициативу.

2 060
3 комментария

Законопроект закрепляет обязанность водителей большегрузов остановиться на пункте контроля по требованию инспектора Ространснадзора, предъявить необходимые документы и пройти весовой контроль на измерительном оборудовании. Нововведение призвано перекрыть водителям и владельцам грузовиков возможности уклониться от взвешивания машины.

«Сейчас эта обязанность не закреплена, поэтому некоторые грузоперевозчики различными способами уклоняются от весогабаритного контроля или выгружают перевозимый груз на площадке контроля, после чего заезжают на весы», — отмечают в Минтрансе.

В случае принятия законопроекта он должен будет вступить в силу с 1 марта 2025 года.

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Комментарии
3
Alexander 17
7 минут
Осталось ввести ограничение нагрузки на ось ..ну скажем 2 тонны. И всё будет просто в шоколаде.
Майор Пронин
5 минут
Ради её величества прибыли многие ездят с перегрузом. Оно бы и фиг с ним, но часто это является причиной аварий, особенно в межсезонье, поскольку все параметры меняются, начиная с тормозного пути, заканчивая устойчивости на поворотах. Только как это будет выполняться? Весы на каждом посту ГАИ поставят?
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