Грузовики обяжут встать на весы. Минтранс придумал, как перехитрить водителей

Законопроект закрепляет обязанность водителей большегрузов остановиться на пункте контроля по требованию инспектора Ространснадзора, предъявить необходимые документы и пройти весовой контроль на измерительном оборудовании. Нововведение призвано перекрыть водителям и владельцам грузовиков возможности уклониться от взвешивания машины.
«Сейчас эта обязанность не закреплена, поэтому некоторые грузоперевозчики различными способами уклоняются от весогабаритного контроля или выгружают перевозимый груз на площадке контроля, после чего заезжают на весы», — отмечают в Минтрансе.
В случае принятия законопроекта он должен будет вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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