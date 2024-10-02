Один мирный житель погиб при обстреле белгородского села. Среди пострадавших — дети

Один человек погиб и четверо пострадали 2 октября в результате обстрела в селе Крапивное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады СМП. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших двое детей. 14-летнюю девочку госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранами стопы. Ее мама получила баротравму, минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и бедра, она в тяжелом состоянии. Трехлетнюю девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ее маму — с минно-взрывной травмой и резаными ранами.