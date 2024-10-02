БПЛА сжёг грузовик под Белгородом, у водителя много ран

Утром 2 октября беспилотник атаковал грузовой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

Водитель доставлен в Октябрьскую районную больницу. У него контузия, множественные осколочные ранения спины, руки и ноги. Позже его перевезут в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Грузовик полностью сгорел.

Ночью в результате удара FPV-дрона в селе Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области пострадали два мирных жителя.