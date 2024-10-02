Атака FPV-дрона в Белгородской области: есть раненые

В результате удара FPV-дрона в селе Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области 2 октября пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём канале.
«Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу», — пишет Гладков.
В здании соцобъекта повреждены кровля, двери и окна. Обход намечен на светлое время суток.
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