Боец самообороны погиб, мирный житель ранен при атаке на Белгородский район

Один человек погиб и один получил ранения в результате атаки беспилотников на посёлок Октябрьский Белгородского района 30 сентября. Об этом сообщает в своем канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Около половины третьего он рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, и было сбито несколько воздушных целей.

Погибший — боец самообороны, он был ранен во время исполнения боевой задачи и попал в больницу.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы», — пишет Гладков.