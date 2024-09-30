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    Боец самообороны погиб, мирный житель ранен при атаке на Белгородский район

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    Один человек погиб и один получил ранения в результате атаки беспилотников на посёлок Октябрьский Белгородского района 30 сентября. Об этом сообщает в своем канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Около половины третьего он рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, и было сбито несколько воздушных целей.

    Погибший — боец самообороны, он был ранен во время исполнения боевой задачи и попал в больницу.

    «Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы», — пишет Гладков.

    Раненный — мужчина, мирный житель. У него ожоги предплечья и голеней. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте. Госпитализироваться он отказался.

    «Информация о последствиях уточняется. Администрация начнёт подомовой обход в светлое время суток», — добавляет Гладков.

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