Сирена в Петербурге — это проверка системы оповещения

В Петербурге утром 2 октября прошла проверка системы оповещения. Федеральную проверку МЧС России проводит во всех регионах.

Проверка сопровождается предупреждением, работают сирены и громкоговорители. В рамках городской проверки оповещение запускают по объектовым и локальным системам. Эфир радио- и телеканалов приостанавливают, чтобы передать специальный сигнал «Внимание всем!». «Фонтанка» заранее предупреждала об этом.