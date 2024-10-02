Сирена в Петербурге — это проверка системы оповещения

В Петербурге утром 2 октября прошла проверка системы оповещения. Федеральную проверку МЧС России проводит во всех регионах.
Проверка сопровождается предупреждением, работают сирены и громкоговорители. В рамках городской проверки оповещение запускают по объектовым и локальным системам. Эфир радио- и телеканалов приостанавливают, чтобы передать специальный сигнал «Внимание всем!». «Фонтанка» заранее предупреждала об этом.
Люди в центре Петербурга реагируют на проверку спокойно, а вот птицы испугались. Сразу после включения сирен стаи взмыли в воздух.
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