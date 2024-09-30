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Общество «Внимание всей стране!»: МЧС проведет проверку системы оповещения во всех регионах РФ

«Внимание всей стране!»: МЧС проведет проверку системы оповещения во всех регионах РФ

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3 комментария

Министерство чрезвычайных ситуаций проведет 2 октября проверку системы оповещения во всех регионах России — об этом предупредила 30 сентября пресс-служба ведомства.

«Без паники — всё по плану», — так начинается извещение МЧС. На одну минуту в среду будет замещен эфир радио- и телеканалов. Именно так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Также планируется запуск сирен и громкоговорителей. Время проведения проверки в публикации не уточняется.

В ведомстве напомнили, что при звуках сирены необходимо будет включить общедоступный телеканал или радио и прослушать информационное сообщение.

Последний раз подобная проверка проходила в марте — тогда в Петербурге зазвучала музыка и заработали громкоговорители с 10:40 до 10:46.

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Комментарии
4
Cashmare
8 минут
после слов "без паники" как правило начинается паника
282694747
5 минут
Вставай страна огромная будет?
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