«Внимание всем!» В Петербурге 2 октября прозвучат сирены



С 10:40 до 10:43 на улицах Петербурга можно будет слышать сигнал «Внимание всем!». С 10:43 до 10:44 сигнал прозвучит в эфире телеканалов и радиостанций. Затем с 10:45 до 10:46 оповещение включат по объектовым и локальным системам.



«Цель комплексной проверки — определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС и о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации», — сообщается на сайте ГМЦ.



Плановую проверку проводят дважды в год — осенью и весной. В последний раз громкоговорители включали 6 марта. Тогда из них звучала музыка.

