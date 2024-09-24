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Город «Внимание всем!» В Петербурге 2 октября прозвучат сирены

«Внимание всем!» В Петербурге 2 октября прозвучат сирены

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6 комментариев

В Петербурге запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения. Сирены прозвучат 2 октября с 10:30 до 11:00, сообщается на сайте Городского мониторингового центра.


С 10:40 до 10:43 на улицах Петербурга можно будет слышать сигнал «Внимание всем!». С 10:43 до 10:44 сигнал прозвучит в эфире телеканалов и радиостанций. Затем с 10:45 до 10:46 оповещение включат по объектовым и локальным системам.

«Цель комплексной проверки — определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС и о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации», — сообщается на сайте ГМЦ.

Плановую проверку проводят дважды в год — осенью и весной. В последний раз громкоговорители включали 6 марта. Тогда из них звучала музыка.

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Комментарии
7
Mimic
57 минут
Как же они этим всем своим достали, слов нет.
Bronko
55 минут
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