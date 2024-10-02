Сирены и громкоговорители зазвучат в Петербурге

Утром 2 октября в Петербурге пройдет проверка системы оповещения: общегородская и федеральная. Последнюю во всех регионах проводит МЧС России.
Проверка будет сопровождаться соответствующим предупреждением. На минуту приостановят или заместят эфир радио- и телеканалов, чтобы передать специальный сигнал «Внимание всем!». Запустят сирены и громкоговорители. В рамках городской проверки оповещение запустят по объектовым и локальным системам.
Время проведения проверки МЧС в ведомстве не уточняли. Городская запланирована с 10:30 до 11:00. Вероятно, они совпадут.
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