Сирены и громкоговорители зазвучат в Петербурге

Утром 2 октября в Петербурге пройдет проверка системы оповещения: общегородская и федеральная. Последнюю во всех регионах проводит МЧС России.



Проверка будет сопровождаться соответствующим предупреждением. На минуту приостановят или заместят эфир радио- и телеканалов, чтобы передать специальный сигнал «Внимание всем!». Запустят сирены и громкоговорители. В рамках городской проверки оповещение запустят по объектовым и локальным системам.

Время проведения проверки МЧС в ведомстве не уточняли. Городская запланирована с 10:30 до 11:00. Вероятно, они совпадут.