«Азимут» отменил четыре рейса, «Уральские авиалинии» поменяли маршруты

В связи с рекомендациями Росавиации из-за ситуации на Ближнем Востоке авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы в Дубай (Аль-Мактум) из Кольцово и Домодедово (и обратные) по обходным маршрутам. Новые маршруты будут проходить через Таджикистан, Пакистан и Оман, сообщил 2 октября перевозчик .

Напомним, вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. В КСИР назвали атаку ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Росавиация попросила компании воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака и из них, а также в воздушном пространстве этих государств. После этого авиакомпании начали переносить и отменять рейсы.