«Азимут» отменил четыре рейса, «Уральские авиалинии» поменяли маршруты

В связи с рекомендациями Росавиации из-за ситуации на Ближнем Востоке авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы в Дубай (Аль-Мактум) из Кольцово и Домодедово (и обратные) по обходным маршрутам. Новые маршруты будут проходить через Таджикистан, Пакистан и Оман, сообщил 2 октября перевозчик.
Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы 2 октября:
А46087 / 6088 Минеральные Воды — Дубай / Дубай — Минеральные Воды,
А45025 / 5026 Сочи — Тель-Авив / Тель-Авив — Сочи.
Деньги за билеты можно получить по месту приобретения билетов, заявили в «Азимуте».
Напомним, вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. В КСИР назвали атаку ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Росавиация попросила компании воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака и из них, а также в воздушном пространстве этих государств. После этого авиакомпании начали переносить и отменять рейсы.
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