Самолет с вице-премьером Чернышенко вернулся в Москву. Авиакомпании продолжают задерживать рейсы

Cамолет российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, направлявшейся в Катар для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, вернулся в Москву. Об этом сообщает 2 октября РИА Новости.

Напомним, ближе к полуночи из-за закрытия воздушного пространства над Ираном самолет, летевший в Катар, развернулся и сел в Минеральных Водах. На борту также были министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации. По словам Дегтярева, экипаж действовал профессионально.

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — сказал журналистам Дегтярев.

Российские авиакомпании по рекомендации Росавиации продолжают корректировать расписание из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. «Уральские авиалинии», по данным Росавиации, перенесли время вылета своих рейсов Екатеринбург — Дубай (Аль-Мактум) — Екатеринбург и Домодедово — Дубай (Аль-Мактум) — Домодево 2 октября с утра на дневное время. Авиакомпания «Победа» задерживает шесть рейсов из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно. В аэропортах вылета с клиентами будут работать представители «Победы», сообщает перевозчик.

Напомним, Росавиация вечером 1 октября попросила компании воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака и из них, а также в воздушном пространстве этих государств. После этого авиакомпании начали переносить и отменять рейсы.