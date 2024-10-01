ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Иран запустил несколько ракет в сторону Израиля, сообщила пресс-служба армии еврейского государства в телеграм-канале вечером 1 октября. Гражданским предписано сохранять спокойствие и следовать инструкциям военнослужащих.

В Тель-Авиве и по всей территории Израиля также была объявлена воздушная тревога, сообщили РИА Новости.

О готовящемся ударе Ирана по Израилю иностранные СМИ писали в течение нескольких дней. Обострение отношений между странами произошло после ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы в штаб-квартире на юге Бейрута в Ливане. Ударила по зданию израильская армия, которая позднее и подтвердила гибель одного из лидеров движения. Также об этом заявили и в «Хезболле».

Кроме того, 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в Ливане. Районы граничащих со страной населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной.