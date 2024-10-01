Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 769мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Откуда в Петербурге гололед
Дело врачей: проведено 50 обысков
Когда дадут тепло
Умер Вячеслав Добрынин
Осенний призыв начался
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

4 145
3 комментария

Иран запустил несколько ракет в сторону Израиля, сообщила пресс-служба армии еврейского государства в телеграм-канале вечером 1 октября. Гражданским предписано сохранять спокойствие и следовать инструкциям военнослужащих.

В Тель-Авиве и по всей территории Израиля также была объявлена воздушная тревога, сообщили РИА Новости.

О готовящемся ударе Ирана по Израилю иностранные СМИ писали в течение нескольких дней. Обострение отношений между странами произошло после ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы в штаб-квартире на юге Бейрута в Ливане. Ударила по зданию израильская армия, которая позднее и подтвердила гибель одного из лидеров движения. Также об этом заявили и в «Хезболле».

Кроме того, 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в Ливане. Районы граничащих со страной населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
16 минут
Э! Куда! Нечего наши ракеты разбазаривать!
ixform
26 минут
да ладно там у них ракеты лажовые вот вы панику нагнетаете внутри ракет мало взрывчатки да и то она отсырела
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!»Федеральный девелопер GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!».. Это программа популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для детей и молодёжи. В рамках деловой программы IV Международного строительного чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, будут проведены обучающие интерактивы и конкурсы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Я — Строитель Будущего!».
1 октября, 18:00
Новости компаний
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!»Федеральный девелопер GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!».. Это программа популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для детей и молодёжи. В рамках деловой программы IV Международного строительного чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, будут проведены обучающие интерактивы и конкурсы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Я — Строитель Будущего!».
1 октября, 18:00
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
В Группе «Эталон» поделились опытом популяризации строительства среди молодежиПресс-секретарь Группы «Эталон» Евгений Новиков принял участие в заседании рабочей группы по реализации инициативного проекта «Я — строитель Будущего!».
1 октября, 17:10
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45