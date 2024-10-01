Minecraft и Гарри Поттер не отвечают национальным интересам. В Госдуме предложили им замену

В Госдуме поддержали идею создания единой системы воспитания в детских учреждениях оздоровления и отдыха. Пока же в частных лагерях идеология отдыха имеет «сомнительные акценты», заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на пленарном заседании 1 октября.

Морозов подчеркнул, что нужно активнее стимулировать развитие военно-патриотических смен в детских лагерях. Частные лагеря устраивают тематические смены и развлечения «в духе» Minecraft или Гарри Поттера, что, по мнению депутата, «вряд ли есть тот содержательный отдых, который отвечает нашим национальным интересам».

В качестве примера Олег Морозов привел советские лагеря, где каждый вожатый получал методическое пособие. «Открываешь и понимаешь, как ты должен работать. Я думаю, что Минпрос должен сегодня создать такие методические рекомендации», — подчеркнул он.

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект о детских лагерях — для смен хотят разработать единую воспитательную программу и календарный план. В качестве обязательных мероприятий авторы проекта выделили показ патриотических фильмов и игры и конкурсы «с опорой на отечественные традиции и ценности».

Также на пленарном заседании заявили, что регионы в этом году получили 80 млрд рублей на организацию детского отдыха, что на 15 млрд больше, чем год назад. Тем не менее разные финансовые возможности субъектов приводят к тому, что даже льготникам не обеспечен равный доступ к отдыху, считает Орлов. Депутат подчеркнул, что необходимы «четкие нормативные решения и стандарты», которые бы обеспечили гражданам единые гарантии, вне зависимости от места их проживания.