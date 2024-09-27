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Общество Патриотические фильмы и российские ценности. В Госдуму внесли законопроект о детских лагерях

Патриотические фильмы и российские ценности. В Госдуму внесли законопроект о детских лагерях

1 829
9 комментариев

Для детских лагерей хотят разработать единую воспитательную программу и календарный план. Соответствующий законопроект внесли 27 сентября в Госдуму депутаты во главе с вице-спикером ГД Ириной Яровой.

Согласно документу, Министерству просвещения РФ предлагается разработать и утвердить единую федеральную программу для организации детского отдыха с календарным планом. Он должен будет содержать максимально подробное и полное описание мероприятий для работы с детьми в летних лагерях и порядок их реализации вожатыми.

При этом в плане обязательно должны будут присутствовать родительские дни, знакомство детей с художественными произведениями «в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями», игры и конкурсы «с опорой на отечественные традиции и ценности», а также показ патриотических фильмов, кино о Великой Отечественной войне и «подвигах российских воинов». По мнению авторов инициативы, такие методические и организационные решения повысят качество организации отдыха и досуга детей.

Помимо этого, предполагается создать официальный сайт для организации отдыха детей и единые требования для размещения на нем информации для родителей. Разработкой его тоже предлагается заняться Минпросвещения.

В случае принятия положения законопроекта должны будут вступить в силу с 1 апреля 2025 года. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект концептуально одобрен Минпросвещения и Минюстом.

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Комментарии
9
Ана нас
1 час
Очень опасаюсь, что по задумке нынешние детские лагеря будут ближе не к советским пионерским, а к другим, но тоже советским....
282556445
53 минуты
Опыт Сев.Кореи пригодился.
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