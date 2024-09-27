Патриотические фильмы и российские ценности. В Госдуму внесли законопроект о детских лагерях

Согласно документу, Министерству просвещения РФ предлагается разработать и утвердить единую федеральную программу для организации детского отдыха с календарным планом. Он должен будет содержать максимально подробное и полное описание мероприятий для работы с детьми в летних лагерях и порядок их реализации вожатыми.

При этом в плане обязательно должны будут присутствовать родительские дни, знакомство детей с художественными произведениями «в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями», игры и конкурсы «с опорой на отечественные традиции и ценности», а также показ патриотических фильмов, кино о Великой Отечественной войне и «подвигах российских воинов». По мнению авторов инициативы, такие методические и организационные решения повысят качество организации отдыха и досуга детей.