Бастрыкин поручил возбудить дело после истории с детьми мигрантов в школе Калининграда

История с не говорящими на русском языке детьми мигрантов, которых приняли в школу Калининграда, переросла в уголовное дело. Его 1 октября поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по итогам совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных приезжими. Статья УК не уточняется.

О происходяшем в учебном заведении главе СК доложил и. о. руководителя СУ по Калининградской области Евгений Козырецкий. Он сообщил о мерах, которые принимают в связи с нарушением образовательного процесса ввиду приема в школу значительного количества детей иностранцев, которые не владеют русским.

Скандал в школе № 7 разгорелся из-за того, что в одном из классов оказались шесть детей мигрантов, которые практически не владеют русским языком. Родители их одноклассников подняли эту тему на родительском собрании. Директор учебного заведения попросила войти в положение детей иностранцев, поскольку тем гораздо сложнее учиться. «Полушутя она добавила, что детей мигрантов можно поддержать, выучив несколько слов на узбекском», — рассказала мать одного из учеников МК.