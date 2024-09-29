СК проверит школу в Калининграде из-за жалоб на учеников, не владеющих русским языком.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с возможным нарушением прав учеников в одной из школ Калининграда. Об этом 29 сентября сообщает СК.



Родители школьников пожаловались, что в образовательное учреждение приняли большое количество детей мигрантов, не говорящих на русском языке. По их словам, образовательный процесс нарушен, однако руководство школы не принимает необходимых мер.



Скандал в школе №7 разгорелся из-за того, что в одном из классов оказались шесть детей мигрантов, которые практически не владеют русским языком. Родители их одноклассников подняли эту тему на родительском собрании. Директор учебного заведения попросила войти в положение детей иностранцев, поскольку тем гораздо сложнее учиться. «Полушутя, она добавила, что детей мигрантов можно поддержать, выучив несколько слов на узбекском», — рассказала мама одного из учеников МК.

