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    СК проверит школу в Калининграде из-за жалоб на учеников, не владеющих русским языком.

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с возможным нарушением прав учеников в одной из школ Калининграда. Об этом 29 сентября сообщает СК.

    Родители школьников пожаловались, что в образовательное учреждение приняли большое количество детей мигрантов, не говорящих на русском языке. По их словам, образовательный процесс нарушен, однако руководство школы не принимает необходимых мер.

    Скандал в школе №7 разгорелся из-за того, что в одном из классов оказались шесть детей мигрантов, которые практически не владеют русским языком. Родители их одноклассников подняли эту тему на родительском собрании. Директор учебного заведения попросила войти в положение детей иностранцев, поскольку тем гораздо сложнее учиться. «Полушутя, она добавила, что детей мигрантов можно поддержать, выучив несколько слов на узбекском», — рассказала мама одного из учеников МК.

    Ранее стало известно, что суд в Ташкенте оштрафовал учительницу Озоду Равшанову, побившую шестиклассника за просьбу вести урок русского на русском языке. Женщина также успела подраться с заместителем директора другой школы и оказать грубое сопротивление нарядам ППС и Национальной гвардии.

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