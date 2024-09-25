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    В Ташкенте учительница побила шестиклассника за просьбу вести урок на русском языке. Мальчика заставили извиниться

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    Учительница набросилась и побила ученика в одной из школ Ташкента. Шестиклассник попросил педагога вести урок на русском. В случившемся разбираются правоохранительные органы, ситуация находится на контроле детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

    По данным интернет-издания Nova24.uz, учительницу вывело из себя замечание школьника, что в русскоязычном классе она ведет урок русского на узбекском языке. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал телеграм-канал «Кетмень — Новости Узбекистана». На кадрах видно, как женщина вытаскивает ребенка из-за парты, толкает к доске и бьет по лицу. Мальчик попытался вернуться на свое место, но педагог толкнула его, ударила по руке и отобрала тетрадку.

    Мать школьника обратилась в офис уполномоченного по правам ребенка. В пресс-службе омбудсмена Рахмоновой рассказали, что Чиланзарский районный ОВД города Ташкента проводит доследственную проверку. К делу подключилось министерство дошкольного и школьного образования.

    В пресс-службе отметили, что классный руководитель шестиклассника знала о ситуации, но не разобралась в конфликте, обвинила ученика и заставила его публично извиниться перед учительницей. По данным омбудсмена, педагог проходила испытательный срок перед зачислением на работу и это был ее первый рабочий день.

    Член Совета по правам человека при президенте РФ и главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова в своем телеграм-канале уточнила, что ребенка побили в ташкентской школе № 188. «Учительница себя виноватой не считает, по ее мнению, пусть мальчик уезжает, как и все, кто не хочет говорить на узбекском», — пишет Ахмедова.

    Мать мальчика рассказала, что после случившегося сыну вечером вызывали врача. Ребенок находится в депрессивном состоянии и не хочет идти в школу.

    «Лица, допускающие физическое насилие и ненадлежащее обращение с детьми в учебных заведениях, должны быть не только освобождены от должности, но и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — добавили в аппарате омбудсмена Рахмоновой.

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