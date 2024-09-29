Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

ясная погода, сильный дождь

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 760мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Электронный «Подорожник»
Новое в ЕГЭ-2025
Очередь на границе с Эстонией
«Зенит» проиграл «Краснодару»
Убит лидер «Хезболлы»
Эта рыба одурела?
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу, побившую ученика на уроке русского. Директора школы уволили

Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу, побившую ученика на уроке русского. Директора школы уволили

3 018
11 комментариев

Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу Озоду Равшанову, побившую шестиклассника за просьбу вести урок русского на русском языке. Женщина также успела подраться с заместителем директора другой школы и оказать грубое сопротивление нарядам ППС и Национальной гвардии, пишет 29 сентября издание Gazeta.uz.

В суд женщину доставили под конвоем из спецприемника. Там она отбывала семь суток ареста за стычку с замдиректора школы № 204, в которой учится ее дочь. Учительницу вызвали на беседу в связи с поведением восьмиклассницы. Во время разговора женщина избила и повалила заместителя директора на землю.

Учительницу признали виновной по административным статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения и оштрафовали на 6,8 миллиона сумов (около 49 500 рублей. — Прим. ред.).

Озода Равшанова частично признала свою вину. Она рассказала, что 23 сентября пришла в школу с целью трудоустройства, и, хотя у нее нет специальности, ее допустили вести урок литературы на русском языке, поскольку профильная учительница была на мероприятии.

Директор школы № 188 была уволена с занимаемой должности в связи с допуском к занятиям постороннего человека без оформления каких-либо документов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Россия призывает Узбекистан дать оценку сообщению о жестоком обращении с русскоязычным ребенком в школе Ташкента и принять соответствующие меры. Заместитель спикера законодательной палаты парламента Узбекистана и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в ответ посоветовал РФ «заниматься внутренними проблемами».

Конфликт в школе обсудили министры иностранных дел России и Узбекистана на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По итогам встречи глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что для укрепления взаимного доверия важна приверженность принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга. В МИД России отметили, что стороны уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
282340562
1 час
А директор в Калининградской школе сказал родителям местных детей, чтоб они учили узбекский, если им не нравятся дети не знающие русского языка
В_Ф
4 минуты
Я уже писал пару дней назад об этом "На следующий день родители мальчика позвонили той самой учительнице, но, по их словам, вместо извинений услышали: «Узбекистан — это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». "(с) И ведь не привлекают её за разжигание. Видимо там это не считается чем-то неправильным.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Новости компаний
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25