Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу, побившую ученика на уроке русского. Директора школы уволили

Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу Озоду Равшанову, побившую шестиклассника за просьбу вести урок русского на русском языке. Женщина также успела подраться с заместителем директора другой школы и оказать грубое сопротивление нарядам ППС и Национальной гвардии, пишет 29 сентября издание Gazeta.uz.



В суд женщину доставили под конвоем из спецприемника. Там она отбывала семь суток ареста за стычку с замдиректора школы № 204, в которой учится ее дочь. Учительницу вызвали на беседу в связи с поведением восьмиклассницы. Во время разговора женщина избила и повалила заместителя директора на землю.



Учительницу признали виновной по административным статьям об оскорблении и умышленном причинении легкого телесного повреждения и оштрафовали на 6,8 миллиона сумов (около 49 500 рублей. — Прим. ред.).



Озода Равшанова частично признала свою вину. Она рассказала, что 23 сентября пришла в школу с целью трудоустройства, и, хотя у нее нет специальности, ее допустили вести урок литературы на русском языке, поскольку профильная учительница была на мероприятии.



Директор школы № 188 была уволена с занимаемой должности в связи с допуском к занятиям постороннего человека без оформления каких-либо документов.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Россия призывает Узбекистан дать оценку сообщению о жестоком обращении с русскоязычным ребенком в школе Ташкента и принять соответствующие меры. Заместитель спикера законодательной палаты парламента Узбекистана и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в ответ посоветовал РФ «заниматься внутренними проблемами».



Конфликт в школе обсудили министры иностранных дел России и Узбекистана на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По итогам встречи глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что для укрепления взаимного доверия важна приверженность принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга. В МИД России отметили, что стороны уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.