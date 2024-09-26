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    Вице-спикер парламента Узбекистана после инцидента в школе Ташкента посоветовал МИД России «заниматься своими делами»

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    Реакцию Министерства иностранных дел России на случай с избиением ученика на уроке русского языка в ташкентской школе прокомментировал заместитель спикера законодательной палаты парламента Узбекистана. Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров посоветовал РФ «заниматься внутренними проблемами». Его слова 26 сентября приводит издание Gazeta.uz.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что Россия призывает Узбекистан дать оценку сообщению о жестоком обращении с русскоязычным ребенком в школе Ташкента и принять соответствующие меры. В ответ на это парламентарий заявил, что право ребенка нарушено в школе Узбекистана, поэтому меры будут приняты на основании законов республики.

    «Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них предостаточно», — сказал Кадиров.

    Напомним, в ташкентской школе № 188 учительница набросилась и побила ученика русскоязычного класса. Шестиклассник попросил педагога вести урок на русском. В случившемся разбираются правоохранительные органы, ситуация находится на контроле детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

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