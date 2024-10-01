Стало известно, где и когда похоронят Вячеслава Добрынина

Его многолетний соавтор Лариса Рубальская в разговоре с RT призналась, что разговаривала с композитором около месяца назад и знала, что он перенес инсульт. «Я уже горюю с тех пор, как узнала. <…> Три дня назад до меня донеслось, что у него третий инсульт. У меня был так же парализован муж. И все эти дни я знала, что это случится», — рассказала Лариса Рубальская.