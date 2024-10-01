Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Источник: Анна Салынская / ТАСС

Композитор и певец Вячеслав Добрынин умер во вторник, 1 октября. Об этом РБК сообщила его жена Ирина Добрынина.

Вячеслав Добрынин — один из самых популярных композиторов в СССР. С середины 1970-х годов писавший музыку для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко и других артистов. С 1986 года Добрынин выступал сольно. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста России.