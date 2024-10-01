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Общество Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет

9 987
9 комментариев

Композитор и певец Вячеслав Добрынин умер во вторник, 1 октября. Об этом РБК сообщила его жена Ирина Добрынина.

Вячеслав Добрынин — один из самых популярных композиторов в СССР. С середины 1970-х годов писавший музыку для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко и других артистов. С 1986 года Добрынин выступал сольно. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста России.

По предварительной информации, артист скончался сегодня утром в одной из московских клиник, куда несколько дней назад попал с инсультом. Об этом сообщает 360 со ссылкой на певца Льва Лещенко в своем Telegram-канале.

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Комментарии
9
13.13.13.13
1 час
🙏 ушел талантище
266157350
1 час
Светлая память ! Прекрасный был композитор … что тут ещё добавить ?
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