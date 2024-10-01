Украинские кураторы, планы диверсий и Discord. ФСБ задержала «39 радикалов», многим ещё нет 18 лет

Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и МВД РФ провели оперативно-разыскные мероприятия в 78 регионах России, в ходе которых выявили 252 участника деструктивных сообществ в Интернете. Из них 156 — несовершеннолетние. Подробности 1 октября сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В ЦОС сообщили о задержании «39 радикалов, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций». Возраст варьируется от совсем юных, 14 лет, до 39. Спецслужба сообщает, что детей и подростков склоняли к насилию в отношении школьных учителей, одноклассников и представителей государственных органов.

«Установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массового скопления людей, говорится в сообщении ФСБ. Утверждается, что задержанные вели переписку, с украинскими кураторами в частности, в мессенджере соцсети Discord. Там им передавали инструкции по диверсионно-террористической деятельности и планы вооруженных нападений.

В ФСБ добавили, что в ходе мероприятий изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символику и пропагандистские материалы террористических организаций.

Мессенджер Discord может быть заблокирован в России «в ближайшие дни», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным издания, с 20 сентября Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вынесла в отношении мессенджера пять новых решений о нарушении законодательства , которые вполне могут стать основанием для блокировки.

Изначально Discord создавался для геймеров и позволяет им обмениваться голосовыми сообщениями, что помогает лучше координировать действия во время игрового процесса. Большинство пользователей общается в открытых или закрытых группах, доступ в которые предоставляется по ссылке-приглашению.

