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Общество Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 запрещенных материалов

Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 запрещенных материалов

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3 комментария

Роскомнадзор в общей сложности потребовал от администрации Discord Inc удалить 947 противоправных материалов. Часть из них до сих пор остаётся доступной, сообщает 1 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По заявлению РКН, в числе указанных материалов есть содержащие детскую порнографию, призывы к суициду, пропаганду ЛГБТ*, призывы к экстремизму и пронаркотический контент. В частности, за неудаленный контент с детским порно мессенджер оштрафовали на 6 миллионов рублей.

Роскомнадзор продолжает мониторить платформу. С июля ведомство и МВД внесли в Единый реестр запрещенной информации 14 ссылок на страницы платформы Discord. В РКН отмечают, что Discord наиболее популярен у детей и подростков, и преступники пользуются этим, вовлекая несовершеннолетних в противоправную деятельность. Также в ведомстве считают, что благоприятную среду для преступников создает анонимность сообщества.

«Благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности при расследованиях создает полный отказ его владельцев от подтверждения сведений о номере телефона пользователя при регистрации в соответствии с требованиями российского законодательства», — пояснили в РКН.

Discord позволяет обмениваться голосовыми сообщениями. Он был создан в 2015 году как платформа для геймеров, но его популярность вышла далеко за рамки этой ниши. После начала пандемии сервис стал позиционироваться как универсальная коммуникационная платформа. Наряду с Telegram им пользуются в том числе для связи на линии фронта.

В марте 2024 года Роскомнадзор внес Discord в реестр социальных сетей. Это обязывает сервис самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Однако, как отмечают в РКН, компания не выполняет требования закона. Накануне Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер за это на 3,5 миллиона рублей. Ранее «Коммерсантъ» писал, что Discord могут заблокировать в России «в ближайшие дни».

* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
3
Cashmare
38 минут
а когда докопаться будет уже не до чего, ибо всё запретят, эти деятели запретят тетрис, потому что там палочки в дырочки вставлять надо
walker-СПб
20 минут
Дискорд, прощай одним словом.
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