Полиция Петербурга показала вид из башни «Москва Сити». Туда взлетели по следам миллиардного хищения

Главк показал, в какие интерьеры привели экономическую полицию Петербурга «мёртвые души» из горбольницы №20. По версии следствия, их зарплатам выполняющие свои обязанности работники могли только завидовать.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 октября, предварительно удалось установить, что часть руководителей и сотрудников больницы лукавила с трудоустройством своей родни и знакомых с 2021 года. Водители, уборщики, регистраторы и операторы ЭВМ, которые работали по бумагам, в действительности никаких обязанностей не исполняли.

При этом их зарплаты и премии были гораздо больше, чем у действительно работающих в больнице.

«К примеру, задокументированный доход двоих из них за три года составил не менее 82 млн рублей. Однако, согласно оперативным данным, по мошеннической схеме были трудоустроены несколько десятков человек, и совокупный ущерб бюджету может составлять порядка 1 млрд рублей», — рассказали в главке.