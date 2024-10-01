Полиция Петербурга показала вид из башни «Москва Сити». Туда взлетели по следам миллиардного хищения

Главк показал, в какие интерьеры привели экономическую полицию Петербурга «мёртвые души» из горбольницы №20. По версии следствия, их зарплатам выполняющие свои обязанности работники могли только завидовать.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 октября, предварительно удалось установить, что часть руководителей и сотрудников больницы лукавила с трудоустройством своей родни и знакомых с 2021 года. Водители, уборщики, регистраторы и операторы ЭВМ, которые работали по бумагам, в действительности никаких обязанностей не исполняли.
При этом их зарплаты и премии были гораздо больше, чем у действительно работающих в больнице.
«К примеру, задокументированный доход двоих из них за три года составил не менее 82 млн рублей. Однако, согласно оперативным данным, по мошеннической схеме были трудоустроены несколько десятков человек, и совокупный ущерб бюджету может составлять порядка 1 млрд рублей», — рассказали в главке.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. «Фонтанка» сообщала, что в Главное следственное управление ГУ МВД доставлены: начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике, заместитель главного врача по хирургии, юрист-консультант клиники и ещё несколько десятков человек. В полиции уточнили, что сейчас следователи определяют процессуальный статус 36 человек.
Оперативники экономической полиции и Главного следственного управления провели порядка 50 обысков в Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях. Зашли в том числе в квартиру в башне «Москва Сити». По предварительным данным, главным фигурантам насчитали покупок, в списке которых элитная недвижимость, автомобили и прочее атрибуты красивой жизни, более чем на 800 миллионов рублей.
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