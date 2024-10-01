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Происшествия Из российских зоопарков похищают кенгуру. Сразу два пропали в Калужской области

Из российских зоопарков похищают кенгуру. Сразу два пропали в Калужской области

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2 комментария

Очередные кенгуру пропали на этот раз из частного зоопарка в Калужской области. Двое детенышей сумчатого исчезли из парка птиц «Воробьи» в ночь на 30 сентября. В ту же ночь кенгурёнка Кроша похитили из зоопарка в Ярославле. Расстояние между городами около 450 километров.

По факту исчезновения кенгуру возбуждено уголовное дело о краже, сообщает 1 октября региональное управление МВД. Сумма ущерба устанавливается.

Пока непонятно, можно ли говорить о том, что случаи связаны между собой. Известно лишь, что в Калужской области похищены шестимесяные самочки, а в Ярославле самец. Дрессировщик Эдгард Запашный в телеграм-канале предположил, что кенгурята пропадают по «коммерческому заказу кого-то из частников».

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Комментарии
2
266157350
58 минут
Интересно - на кой ляд кому - то понадобились эти кенгуру ?
Delon
1 час
Кенгуру среднего рода? Не знал....
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