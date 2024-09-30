В Ярославле из зоопарка украли кенгурёнка

Кенгуренок по кличке Крош пропал из зоопарка в Ярославле. Возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ), сообщает 30 сентября пресс-служба регионального МВД.



Как рассказали в зоопарке порталу 76.RU, кенгуренок исчез в ночь на 27 сентября. Сам бы он не смог сбежать из вольера.



Крош появился на свет прошлой зимой, а людям показался в начале марте. Активно выглядывать из сумки матери он начал только в мае. Родители очень оберегали детеныша, никого не подпуская.

