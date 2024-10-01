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Общество Мэра дагестанского Избербаша задержали по подозрению в получении взятки на 3,9 млн рублей

Мэра дагестанского Избербаша задержали по подозрению в получении взятки на 3,9 млн рублей

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В Дагестане задержан мэр Избербаша Магомед Исаков по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом во вторник, 1 октября, сообщают в Следственном комитете России по республике.

Согласно версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в размере 3,9 миллиона рублей от застройщика за то, что не отменил разрешение на строительство определенного дома в Избербаше. В связи с этим главу Избербаша Магомеда Исакова задержали.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», – уточняют в ведомстве.

Известно, что Магомед Исаков начал свою карьеру в администрации города Махачкала в период с 2008 по 2009 год. В 2015 году он перешел на должность заместителя мэра города Избербаш. Спустя три года, в декабре 2018 года, Магомед Исаков был назначен исполняющим обязанности мэра Избербаша.

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Комментарии
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человек Чебурек
3 минуты
Так там не мэра надо..а застройщика сажать..мэр то чё..ему просто принесли..возможно даже шантажировали..заткнули рот ему взяткой..а не возьмёшь хуже будет..надо местный криминалитет там перетряхнуть незаметно..тчк
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