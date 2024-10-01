Мэра дагестанского Избербаша задержали по подозрению в получении взятки на 3,9 млн рублей

В Дагестане задержан мэр Избербаша Магомед Исаков по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом во вторник, 1 октября, сообщают в Следственном комитете России по республике.



Согласно версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку в размере 3,9 миллиона рублей от застройщика за то, что не отменил разрешение на строительство определенного дома в Избербаше. В связи с этим главу Избербаша Магомеда Исакова задержали.



«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», – уточняют в ведомстве.



Известно, что Магомед Исаков начал свою карьеру в администрации города Махачкала в период с 2008 по 2009 год. В 2015 году он перешел на должность заместителя мэра города Избербаш. Спустя три года, в декабре 2018 года, Магомед Исаков был назначен исполняющим обязанности мэра Избербаша.

