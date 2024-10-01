Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

с-в.

 774мм 97%
Подробнее
3 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Костыгин — о деле «Юлмарта»
Прогнозы на бюджет Петербурга
Когда включат отопление
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Политика В МИД РФ прокомментировали планы Финляндии и Эстонии по блокированию Финского залива

В МИД РФ прокомментировали планы Финляндии и Эстонии по блокированию Финского залива

458
Написать комментарий

Полная блокада Финского залива для российского судоходства будет расцениваться как нарушение международного морского права. Об этом 1 октября заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Нормы международного морского права не содержат положений, позволяющих вводить меры по ограничению судоходства направленные на конкретное государство, даже исходя из какой-либо «угрозы», напомнили в дипломатическом ведомстве. Возможные ограничения в МИД обозначили как «односторонние меры дискриминационного характера» (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что Хельсинки и Таллин рассматривают возможность закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.

В МИД РФ отметили, что установление Финляндией и Эстонией границ своих прилежащих зон в Финском заливе является их суверенным правом, но такие действия, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству других стран и контролировать его.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Новости компаний
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
Новости компаний
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04