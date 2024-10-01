В МИД РФ прокомментировали планы Финляндии и Эстонии по блокированию Финского залива

Полная блокада Финского залива для российского судоходства будет расцениваться как нарушение международного морского права. Об этом 1 октября заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Нормы международного морского права не содержат положений, позволяющих вводить меры по ограничению судоходства направленные на конкретное государство, даже исходя из какой-либо «угрозы», напомнили в дипломатическом ведомстве. Возможные ограничения в МИД обозначили как «односторонние меры дискриминационного характера» ( цитата по РИА Новости).

В МИД РФ отметили, что установление Финляндией и Эстонией границ своих прилежащих зон в Финском заливе является их суверенным правом, но такие действия, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству других стран и контролировать его.