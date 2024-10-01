В Тбилиси умер эмигрант из Петербурга. На Васильевском его знали как создателя соседской фан-зоны

Эмигрант из Петербурга Никита Комаров 30 сентября умер в Тбилиси. В августе он попал в аварию, после чего пережил искусственную кому и несколько операций. Друзья собирали ему деньги на лечение, но из-за осложнений он так и не смог поправиться. О смерти Комарова сообщила его группа поддержки. В Петербурге он был известен как создатель соседского пространства для просмотра чемпионата Европы по футболу.

Летом 2021 года Никита Комаров благоустроил сквер между домами 35 и 37 на 10-й линии Васильевского острова вместе с москвичкой Александрой Соколовой. Они установили там проектор, палеты-«скамейки», урны для мусора — и пригласили соседей вместе смотреть в сквере финал чемпионата Европы по футболу.

Источник: Никита Комаров live







Сначала жители соседних домов собирались в сквере смотреть вместе футбол, а потом начали играть там с детьми, устраивать соседские соревнования, заниматься йогой. Позже коммунальщики демонтировали благоустройство, поскольку его разместили в нарушение законодательства.

В Грузии Комаров был известен как организатор общественного пространства Sative с коворкингом, кафе, тренажерным залом и комнатой для массажа.

О том, что молодой человек попал в аварию в Тбилиси, стало известно 13 августа. Две недели Комаров находился в искусственной коме, после трех операций пошел на поправку. Ему собирали деньги на лечение и реабилитацию, поскольку большую часть услуг и нахождение в палате необходимо было оплатить. Однако 12 сентября стало известно об ухудшении его состояния. Друзья всесторонне старались ему помочь и даже организовали созвон грузинских и высоко профессиональных российских врачей. Но через две недели, утром 30 сентября, Комаров умер.

Ранее сообщалось, что туристка из Москвы погибла, когда с подругой шла по вечернему Тбилиси и снимала видео на песню «Веселых ребят» «В последний раз». Девушка внезапно упала в подземный переход и получила смертельную травму.

