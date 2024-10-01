Осенний призыв-2024. Электронных повесток все еще не будет, но новшество есть

Осенняя призывная кампания официально стартовала 1 октября. Согласно указу президента Владимира Путина, в вооруженные силы РФ призовут 133 тысячи человек. Срок службы прежний — год. Со сборных пунктов новобранцев начнут оправлять 15 октября. В этом «сезоне» впервые в досудебном порядке можно обжаловать решение призывной комиссии через Госуслуги, прямо во время кампании. Рассказываем, по каким правилам пройдет осенний призыв 2024 года.
- Возраст призывника — до 30
- Где будут служить срочники
- Как получают повестки
- Чтобы не пришлось платить штраф
- Об отсрочке надо заботиться заранее
- Отсрочка для айтишников сохраняется
- Когда призывник становится невыездным
- За что и как штрафуют призывников
Возраст призывника — до 30
С весны 2024 года призыву на срочную службу подлежат те, кому на 1 января 2024 года исполнилось 27 лет. Верхняя возрастная граница — 30 лет. Нижняя — осталась прежней, от 18 лет.
Где будут служить срочники
Когда представители власти говорят, что срочники не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции, следует помнить, что не исключается вероятность их направления в части, расположенные на граничащих с Украиной территориях (Брянская, Курская, Белгородская области).
Как получают повестки
Замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что, как и прежде, военные комиссариаты будут сообщать о призыве на службу бумажными повестками. Призывник, получивший ее из рук сотрудника военкомата или органов местного самоуправления на работе, в учебном заведении или на дому, должен расписаться в ее получении. Повестки могут рассылаться и заказными письмами по адресу места жительства или места пребывания призывника — с уведомлением о вручении. Этот порядок сохраняется до тех пор, пока не заработает единый реестр воинского учета. Предполагается, что это произойдет в начале 2025 года. А пока систему испытывают в четырех регионах: Липецкой, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве.
В 2024 году заработало правило (статья 31, пункт 2.1, ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»), по которому подлежащий призыву, но не получивший своевременно повестку в период проведения кампании, обязан самостоятельно явиться в военкомат во время следующего призыва. В противном случае возбуждается административное дело, и гражданин привлекается к ответственности: административный штраф составляет от 10 до 30 тысяч рублей.
Когда заработает единый реестр воинского учета во всей стране, постановка на воинский учет и снятие с него будет проводится без личной явки в военный комиссариат. Повестки станут электронными, отсрочки также можно будет получать через эту электронную систему.
Чтобы не пришлось платить штраф
Если повестка пришла, но призывник не может явиться в назначенную дату на заседание военной комиссии, ему следует подать заявление в письменной форме (на бумажном носителе) с объяснением уважительных причин неявки и приложить к нему подтверждающие документы. Для этого нужно прийти в военкомат либо отправить документы через сайт «Госуслуг» (можно через МФЦ) до даты явки, указанной в повестке.
Об отсрочке надо заботиться заранее
Об имеющемся праве на отсрочку или освобождении от призыва, об обстоятельствах, которые это право дают, необходимо сообщать минимум за пару месяцев до объявления призывной кампании. Обязательно документальное подтверждение.
Только когда заработает единый реестр воинского учета, ничего этого не потребуется, потому что в нем будут содержаться все необходимые военкомату данные, в том числе сведения о причинах, по которым человек получает освобождение от службы в рядах ВС РФ навсегда или временно.
Полный перечень оснований об отсрочке от призыва на военную службу можно посмотреть по ссылке.
Отсрочка для айтишников сохраняется
Для специалистов, работающих в аккредитованных Минцифры IТ-компаниях, также действует отсрочка. Каждый раз за 50 дней до начала призыва работодатель вносит своих айтишников в список и отправляет его в Минцифры, а Минцифры — в Минобороны. Чтобы получить отсрочку, нужно иметь диплом о высшем образования по специальностям, указанным в постановлении правительства РФ № 490. А кроме этого, стаж работы в IТ-компании должен быть не менее 11 месяцев. Если такого стажа нет, то право на отсрочку получают лишь трудоустроившиеся в течение года после окончания вуза.
Когда призывник становится невыездным
В соответствии со статьей 15.1 закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», призывникам, которым уже вручена повестка (в будущем — внесена в реестр) запрещается выезд из России «до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат».
Через 20 дней с даты направления повестки, если призывник не явился в военкомат без уважительной причины, начинают действовать другие ограничительные меры. Подробнее о них здесь.
За что и как штрафуют призывников
Неявка в военкомат без уважительной причины — от 10 до 30 тысяч рублей.
Несообщение в военкомат сведений о переезде, изменении семейного положения, образования и так далее — 1–5 тысяч рублей.
Несообщение о том, что призывник выехал из России более чем на полгода, о не прибытии в военкомат по возвращении в страну 5–15 тысяч рублей.
Несообщение о выезде с места жительства на срок более трех месяцев во время призыва — 10–20 тысяч рублей.
За уклонение от медицинского обследования — 15–25 тысяч рублей.
За умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение документов воинского учета — 3–5 тысяч рублей.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.