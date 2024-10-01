Осенний призыв-2024. Электронных повесток все еще не будет, но новшество есть

Замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что, как и прежде, военные комиссариаты будут сообщать о призыве на службу бумажными повестками. Призывник, получивший ее из рук сотрудника военкомата или органов местного самоуправления на работе, в учебном заведении или на дому, должен расписаться в ее получении. Повестки могут рассылаться и заказными письмами по адресу места жительства или места пребывания призывника — с уведомлением о вручении. Этот порядок сохраняется до тех пор, пока не заработает единый реестр воинского учета. Предполагается, что это произойдет в начале 2025 года. А пока систему испытывают в четырех регионах: Липецкой, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве.

