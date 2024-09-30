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Общество Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации одним годом

Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации одним годом

1 486
3 комментария

Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации одним годом. Проект постановления правительства России 30 сентября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в постановление правительства РФ от 15 января 2007 года.

Из текста следует, что на учет по месту пребывания временно находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина будут ставить на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но он составит не более одного года.

Действующий порядок постановки иностранцев на миграционный учет предполагает, что временная регистрация по месту пребывания оформляется, если гражданин находится более трех месяцев в регионе, в котором у него нет постоянной прописки.

Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит пять законопроектов об ужесточении миграционного законодательства. Приступить к их рассмотрению депутаты планируют в начале октября.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также рассказал, что готовится законодательная инициатива, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Он отметил, что ее готовы поддержать большинство депутатов, независимо от фракций.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
1 час
поздняк метаться они уже размножаются.
kolpankolpan
1 час
Вон на Науки у О Кей стоит лавка на колесах метра четыре длиной все лето.И Хоть бы что.Одни мигранты стаей.Зато отдел полиции через дорогу.№6.
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