Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации одним годом. Проект постановления правительства России 30 сентября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в постановление правительства РФ от 15 января 2007 года.
Из текста следует, что на учет по месту пребывания временно находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина будут ставить на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но он составит не более одного года.
Действующий порядок постановки иностранцев на миграционный учет предполагает, что временная регистрация по месту пребывания оформляется, если гражданин находится более трех месяцев в регионе, в котором у него нет постоянной прописки.
Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит пять законопроектов об ужесточении миграционного законодательства. Приступить к их рассмотрению депутаты планируют в начале октября.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также рассказал, что готовится законодательная инициатива, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Он отметил, что ее готовы поддержать большинство депутатов, независимо от фракций.
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