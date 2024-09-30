Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации одним годом. Проект постановления правительства России 30 сентября опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в постановление правительства РФ от 15 января 2007 года.

Из текста следует, что на учет по месту пребывания временно находящегося в Российской Федерации иностранного гражданина будут ставить на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но он составит не более одного года.

Действующий порядок постановки иностранцев на миграционный учет предполагает, что временная регистрация по месту пребывания оформляется, если гражданин находится более трех месяцев в регионе, в котором у него нет постоянной прописки.

