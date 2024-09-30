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Бизнес Финансы Председатель правления Мосбиржи досрочно покинул пост. Его заменит руководитель НРД

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинул пост. Его заменит руководитель НРД

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Глава Мосбиржи Юрий Денисов покидает пост — наблюдательный совет «Московской биржи» досрочно прекратил его полномочия с 30 сентября. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба торговой площадки.

Юрий Денисов занимал должность председателя правления биржи с 2019 года. На время выбора кандидата и принятия решения о назначении нового председателя Мосбиржу возглавит руководитель Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.

1 октября наблюдательный совет рассмотрит вопрос об освобождении Виктора Жидкова с должности руководителя НРД. Должность в депозитарии он получил в мае 2021 года.

С 2009 по 2021 год Виктор Жидков возглавлял инвестиционный банк «Веста», до этого занимал должность первого вице-президента и члена правления банка «Петрокоммерц».

В июне Великобритания ввела санкции против Мосбиржи. Тогда в санкционный список попал и ее председатель Юрий Денисов.

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