«Событие абсолютно исключительное». В Великом Новгороде нашли клад X века с серебром

В ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода археологи нашли клад последней четверти Х века с серебряными монетами и украшениями. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

«В кладе, обнаруженном на Воздвиженском раскопе, — около 1,8 тысячи целых серебряных монет и их фрагментов», — пишут археологи.

Речь идет о монетах VI–X веков. Из них около 500 — целые. В кладе еще находилось более 80 украшений из серебра. Общий вес находки — около трех килограммов. Клад нашли на глубине около пяти метров.

Великий Новгород. Вид Воздвиженского раскопа (внизу), выше справа — Троицкий XVI и XVII раскопы. Фото с квадрокоптера

Большая часть найденных монет оказались арабскими дирхамами, которые отчеканили на территориях современных Ирака, Ирана и Турции. Также есть монеты Византии, Булгарии и Священной Римской империи.

У части монет обнаружили ушки, значит, их использовали как украшения. На некоторых есть граффити, оставленное владельцами. Наиболее примечательным из них археологи считают изображение молота бога Тора.

