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Общество «Событие абсолютно исключительное». В Великом Новгороде нашли клад X века с серебром

«Событие абсолютно исключительное». В Великом Новгороде нашли клад X века с серебром

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1 комментарий
Воздвиженский клад. Часть куфических дирхамов правителей династии Саманидов

В ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода археологи нашли клад последней четверти Х века с серебряными монетами и украшениями. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

«В кладе, обнаруженном на Воздвиженском раскопе, — около 1,8 тысячи целых серебряных монет и их фрагментов», — пишут археологи.

Речь идет о монетах VI–X веков. Из них около 500 — целые. В кладе еще находилось более 80 украшений из серебра. Общий вес находки — около трех килограммов. Клад нашли на глубине около пяти метров.

Великий Новгород. Вид Воздвиженского раскопа (внизу), выше справа — Троицкий XVI и XVII раскопы. Фото с квадрокоптера
Воздвиженский раскоп. Материковая яма, в которой был захоронен клад
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Великий Новгород. Вид Воздвиженского раскопа (внизу), выше справа — Троицкий XVI и XVII раскопы. Фото с квадрокоптера

Большая часть найденных монет оказались арабскими дирхамами, которые отчеканили на территориях современных Ирака, Ирана и Турции. Также есть монеты Византии, Булгарии и Священной Римской империи.

У части монет обнаружили ушки, значит, их использовали как украшения. На некоторых есть граффити, оставленное владельцами. Наиболее примечательным из них археологи считают изображение молота бога Тора.

Воздвиженский клад. Милиарисии императора Константина VII Порфирогенета
Воздвиженский клад. Сасанидская драхма Хосрова II, денарий императора Оттона I и милиарисий императора Иоанна Цимисхия
Воздвиженский клад. Круглые и ромбическая декорированные подвески
Воздвиженский клад. Широкорогие декорированные зернью лунницы
Воздвиженский клад. Бусины разных форм, перстень и пуговицы
Воздвиженский клад. Часть куфических дирхамов монетных дворов Ближнего Востока и Центральной Азии и крест «скандинавского типа»
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Воздвиженский клад. Милиарисии императора Константина VII Порфирогенета

«Обнаружение комплекса монет и украшений времени первых десятилетий существования города — событие абсолютно исключительное. Это лишь четвертый случай находки кладов конца X в. за все годы археологического изучения Новгорода», — рассказали специалисты.

В сообщении Института археологии РАН сказано, что клад спрятал владелец в яму, выкопанную в материковой глине.

Воздвиженский клад. Крест «скандинавского типа»

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Комментарии
1
276689045
14 минут
Красивый христианский крест, до раскола на восточное и западное христианство.
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