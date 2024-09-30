«Событие абсолютно исключительное». В Великом Новгороде нашли клад X века с серебром

В ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода археологи нашли клад последней четверти Х века с серебряными монетами и украшениями. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
«В кладе, обнаруженном на Воздвиженском раскопе, — около 1,8 тысячи целых серебряных монет и их фрагментов», — пишут археологи.
Речь идет о монетах VI–X веков. Из них около 500 — целые. В кладе еще находилось более 80 украшений из серебра. Общий вес находки — около трех килограммов. Клад нашли на глубине около пяти метров.
Большая часть найденных монет оказались арабскими дирхамами, которые отчеканили на территориях современных Ирака, Ирана и Турции. Также есть монеты Византии, Булгарии и Священной Римской империи.
У части монет обнаружили ушки, значит, их использовали как украшения. На некоторых есть граффити, оставленное владельцами. Наиболее примечательным из них археологи считают изображение молота бога Тора.
«Обнаружение комплекса монет и украшений времени первых десятилетий существования города — событие абсолютно исключительное. Это лишь четвертый случай находки кладов конца X в. за все годы археологического изучения Новгорода», — рассказали специалисты.
В сообщении Института археологии РАН сказано, что клад спрятал владелец в яму, выкопанную в материковой глине.
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