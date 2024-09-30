Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

зап.

 773мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пробка на Большеохтинском
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Новое в ЕГЭ-2025
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Загадка трёх сестёр. Экспертам не удалось установить, что погубило дочерей священника в Петербурге

Загадка трёх сестёр. Экспертам не удалось установить, что погубило дочерей священника в Петербурге

1 764
3 комментария

«Фонтанка» узнала результаты судебно-медицинского исследования, которое проводили после гибели трёх сестёр в Приморском районе Петербурга. Ответов они не прибавляют, но, судя по выводам, причиной ухода из жизни стало не отравление.

К 30 сентября точную причину смерти женщин, младшей из которых было 19 лет, а старшей 35 лет, установить не удалось. Когда их нашли, эксперты зафиксировали признаки мумификации — это поздние посмертные изменения.

Также нет полной уверенности, что смерть была одновременной. К тому моменту, как дверь в комнату открыли братья, сёстры были мертвы минимум три дня, максимум — две недели.

Исследование внутренних органов не выявило следов употребления психотропных или наркотических средств ни у одной из умерших. Удалось обнаружить этиловой спирт, но в такой низкой концентрации, что это может быть следствием посмертных изменений. Следов насилия на телах нет.

Трёх дочерей священнослужителя нашли мёртвыми в одной из комнат квартиры на Комендантском проспекте 28 июля. Они делили жильё с братом, но отношения между родственниками оставляли желать лучшего. По словам одного из четверых братьев, сёстры отдалились от семьи, вели затворнический образ жизни и на протяжении некоторого времени отказывались от еды. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Slava_Rossii2
13 минут
Это что за уровень экспертизы, которая не может выяснить причину смерти? Или кому-то просто не хочется, чтобы правда была озвучена?
260786601
6 минут
Не "удалось" потому как истина повергла бы многих в шоковое состояние.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15