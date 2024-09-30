Загадка трёх сестёр. Экспертам не удалось установить, что погубило дочерей священника в Петербурге

«Фонтанка» узнала результаты судебно-медицинского исследования, которое проводили после гибели трёх сестёр в Приморском районе Петербурга. Ответов они не прибавляют, но, судя по выводам, причиной ухода из жизни стало не отравление.



К 30 сентября точную причину смерти женщин, младшей из которых было 19 лет, а старшей 35 лет, установить не удалось. Когда их нашли, эксперты зафиксировали признаки мумификации — это поздние посмертные изменения.

Также нет полной уверенности, что смерть была одновременной. К тому моменту, как дверь в комнату открыли братья, сёстры были мертвы минимум три дня, максимум — две недели.

Исследование внутренних органов не выявило следов употребления психотропных или наркотических средств ни у одной из умерших. Удалось обнаружить этиловой спирт, но в такой низкой концентрации, что это может быть следствием посмертных изменений. Следов насилия на телах нет.

Трёх дочерей священнослужителя нашли мёртвыми в одной из комнат квартиры на Комендантском проспекте 28 июля. Они делили жильё с братом, но отношения между родственниками оставляли желать лучшего. По словам одного из четверых братьев, сёстры отдалились от семьи, вели затворнический образ жизни и на протяжении некоторого времени отказывались от еды. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».