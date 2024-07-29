Зайти мешал только веник. Три дочери священника умерли в незапертой комнате в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, сколько времени 25-летний петербуржец прожил в квартире с телами своих сестёр. Зайти в их комнату мешал только веник. Подробности непростых семейных отношений стало известны «Фонтанке» 29 июля.

Умершие — дочери иерея, который около десяти лет был настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Карелии. Его родители занимались биологическими науками. До того, как принять сан, сам он изучал энтомологию. Успел поработать агрономом, научным сотрудником, школьным учителем биологии — эту работу совмещал с обучением в духовном училище.



Мужчина умер в Петербурге в ноябре 2022 года после продолжительной болезни. Некролог публиковал информационный портал Петрозаводской и Карельской Епархии.

Как говорят родственники, отношения в его семье, в которой выросло семеро детей, на тот момент уже разладились. Поводом якобы стало увольнение старшей из дочерей. Место лаборанта для девушки в своё время подыскал отец, но её решение оставить работу после конфликта с руководством родители не поддержали.



Мать видит именно её инициатором затворнического образа жизни, который в последнее время вели сёстры.



Две младшие — 19 и 29 лет — выучились, но трудоустроены не были. Обе занимались домом, с родными до поры не ругались. Некоторое время назад по примеру 35-летней сестры отдалились от родственников. Нежелание общаться в том числе с матерью, которая приносила продукты и делилась пенсией, доходило до того, что на стук в дверь будто бы отвечали бранью.

Сёстры стали отказываться от еды, теряли в весе. Обращались ли их родные к медикам, неизвестно. По предварительным данным, семья предпочитала традиционным методам лечения гомеопатию.



Накануне всех троих нашли мёртвыми. При этом тела были в таком состоянии, что и при визуальном осмотре ясно, что пролежали они не один день. Причину и время смерти устанавливают судмедэксперты. В отдел полиции увезли младшего, 25-летнего брата. Ему предстоит объяснить, когда последний раз он если не видел, то хотя бы слышал сестёр, с которыми делил квартиру на Комендантском проспекте.



По предварительным данным, о смерти в семье узнали накануне, когда один из братьев навестил родственниц, чтобы пригласить их на день рождения дочери. Комната была не закрыта на замок, но войти в неё было не так просто — дверь изнутри оказалась заблокирована веником.

