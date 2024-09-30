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Общество Патриарх Кирилл: Дарвин был очень верующим человеком

Патриарх Кирилл: Дарвин был очень верующим человеком

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6 комментариев

Патриарх Кирилл заявил, теория эволюции Дарвина для него никогда не была фактором антирелигиозных инструментов. Самого ученого он назвал «очень верующим». Его слова 30 сентября приводит РИА Новости.

Ранее председатель комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал теорию эволюции Дарвина вводящей российских школьников в заблуждение, поэтому призвал исключить ее из учебников. Критикуя ее, Лукьянов назвал теорию «изначально безнравственной», поскольку она предполагает «сиротство рода человеческого» и «отсутствие Создателя у Вселенной».

Так Лукьянов поддержал слова бывшего премьера Чечни и экс-мэра Грозного, а теперь помощника председателя правительства РФ Муслима Хучиева, который предложил исключить теорию Дарвина из школьной программы. По его словам, она идет вразрез с религией и разлагает детей.

«Для меня эволюция никогда не была фактором антирелигиозных аргументов», — заявил патриарх Кирилл.

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Комментарии
6
Evil Dogooder
14 минут
В учебниках и нет "теории Дарвина" иначе как в историческом контексте. Современная теория эволюции — есть. Но она очень далеко ушла от работ Дарвина, который даже про генетику не слыхал. Впрочем, откуда это знать людям, всё профессиональное знакомство с наукой которых ограничилось, если не ошибаюсь, 45 часами предмета под названием "КСЕ".
Pupin
2 минуты
Дарвин про себя писал, что он был агностиком. То, что его в детстве водили в церковь родители, не означает, что он был верующим. Это как и утверждение от этого человека, что Петр I боролся с европейскими ценностями, когда все знают со школы, что именно европейскую моду он и вводил.
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