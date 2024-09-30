Патриарх Кирилл: Дарвин был очень верующим человеком

Патриарх Кирилл заявил, теория эволюции Дарвина для него никогда не была фактором антирелигиозных инструментов. Самого ученого он назвал «очень верующим». Его слова 30 сентября приводит РИА Новости.

Ранее председатель комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал теорию эволюции Дарвина вводящей российских школьников в заблуждение, поэтому призвал исключить ее из учебников. Критикуя ее, Лукьянов назвал теорию «изначально безнравственной», поскольку она предполагает «сиротство рода человеческого» и «отсутствие Создателя у Вселенной».

Так Лукьянов поддержал слова бывшего премьера Чечни и экс-мэра Грозного, а теперь помощника председателя правительства РФ Муслима Хучиева, который предложил исключить теорию Дарвина из школьной программы. По его словам, она идет вразрез с религией и разлагает детей.

