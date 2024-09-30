Лошадей сбил поезд в Парголово. Они там пасутся свободно и часто выходят на дорогу

Утром 30 сентября, около 6 часов, несколько лошадей, которые свободно паслись у железнодорожных путей Парголово, попали под поезд прямо у вокзала. Они погибли. Об этом сообщает паблик «Наше Парголово» в соцсети «ВКонтакте». В округе много конюшен. Из какой погибшие лошади — пока непонятно.



В ОЖД «Фонтанке» уточнили, что животные оказались на пути грузового поезда. На расписание железнодорожного транспорта случившееся не повлияло.



«Очень жаль и сотрудников железной дороги. Машиниста, работников переезда, сотрудников ПЧ. Все на их глазах, все им потом убирать, скорее всего», — отмечают в группе.



«Фонтанка» не раз рассказывала о вольных лошадях в Парголово. Они часто мешают автомобилистам на Выборгском шоссе, бывали и ДТП.

