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Происшествия Лошадей сбил поезд в Парголово. Они там пасутся свободно и часто выходят на дорогу

Лошадей сбил поезд в Парголово. Они там пасутся свободно и часто выходят на дорогу

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3 комментария

Утром 30 сентября, около 6 часов, несколько лошадей, которые свободно паслись у железнодорожных путей Парголово, попали под поезд прямо у вокзала. Они погибли. Об этом сообщает паблик «Наше Парголово» в соцсети «ВКонтакте». В округе много конюшен. Из какой погибшие лошади — пока непонятно.

В ОЖД «Фонтанке» уточнили, что животные оказались на пути грузового поезда. На расписание железнодорожного транспорта случившееся не повлияло.

«Очень жаль и сотрудников железной дороги. Машиниста, работников переезда, сотрудников ПЧ. Все на их глазах, все им потом убирать, скорее всего», — отмечают в группе.

«Фонтанка» не раз рассказывала о вольных лошадях в Парголово. Они часто мешают автомобилистам на Выборгском шоссе, бывали и ДТП.

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Комментарии
3
Антишерсть
20 минут
А с Ксюшей все хорошо, ее там не было?
Су Люк Ын
31 минута
Дуров, верни стену!
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