Пастор Петрикирхе Михаэль Шварцкопф уехал из России, не дожидаясь депортации

Пастор Петрикирхе и лидер лютеранских общин Северо-Запада России Михаэль Шварцкопф вернулся на родину в Германию. На воскресной службе его уже не было.

По информации «Фонтанки», пастор покинул Россию в тот же день, когда суд в Петербурге отпустил его на свободу после примерно суток задержания. Вслед на ним в Германию уехала его жена, гражданка России, и сын.

На воскресной службе прихожанам, как убедилась “Фонтанка”, сообщили, что пастор на больничном. Проповедь читала Валентина Курмышова, в программе она была обозначена как практикант. С юридической точки зрения, она председатель совета общины. Валентина сменила Михаэля на этой должности, по данным “Спарк”, в ноябре прошлого года.

Пастора задержали на минувшей неделе после звонка участкового с просьбой явиться в отдел для прояснения миграционных вопросов. Незадолго до этого сотрудники районной полиции выходили по адресу регистрации пастора, опросили соседей и сделали вывод, что документы могут быть фиктивными. Михаэль пояснил, что в квартире действительно появляется не часто, но там лежат его вещи и все документы у него в порядке. Шварцкопф еще в 2021 году получил вид на жительство в России. Пастору вменили тот факт, что он не уведомил принимающую сторону об адресе своего фактического проживания. Статья предполагает штраф и депортацию, однако суд вернул материалы полиции, так как они были оформлены с нарушениями.

Пастор и без внимания к себе миграционной полиции планировал сдавать дела и до конца года уезжать на родину. Он возглавлял приход и пропство 11 лет.



Шварцкопф не единственный священник, который вынужден был уехать из Петербурга. В 2022 году страну покинул архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр. Он родился во Владивостоке и уехал в Германию после начала СВО.

Возглавляемый Михаэлем приход исторически связан с лютеранами немецкого происхождения. Расцвет церкви пришелся на царствование Екатерины II. К 1914 году у церкви было порядка 16 тысяч прихожан. Приход относится к Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России. Это самостоятельная региональная организация. Церковь немецкой традиции насчитывает 133 общины. Как пишет BILD, всего в России в настоящее время около 15000 лютеран.