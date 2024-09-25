Задержанного в Петербурге пастора Петрикирхе доставили в суд. Ему вменили рецидив

Ранее сообщалось, что претензии к пастору возникли из-за того, что он якобы не живет по месту регистрации — полиция опросила соседей и они ответили в духе того, что, мол, никакого пастора отродясь не видели. По факту не совсем так — нарушение усмотрено в том, что пастор более семи дней провел в квартире по другому адресу и «не предоставил принимающей стороне паспорт и миграционную карту». По данным «Фонтанки», обе квартиры принадлежат общине и та, в которой пастор задержался на семь дней, просто ближе к его работе. Близкие пастора рассказали, что и в квартире на Московском он появлялся, даже делал в ней небольшой ремонт, хранил там личные вещи, в том числе библиотеку.

Усугубляется ситуация тем, что в мае этого года Шварцкопфа уже штрафовали по этой статье, но по третьей ее части. Обошлось без суда. Теперь же пастору грозит штраф до десяти тысяч рублей и выдворение. Впрочем, как рассказали «Фонтанке» близкие к пастору прихожане, он уже постепенно сдает дела. В ноябре прошлого года у общины сменился председатель совета, пастор до конца этого года планировал снять с себя полномочия и вместе с семьей вернуться к Германию.

Пастор не уезжал из России с января 2020 года, в мае 21-го он оформил вид на жительство, еще через полгода сделал регистрацию на Московском. Собеседники «Фонтанки» из общины отметили, что о каких-либо конфликтах из-за национальности пастора им неизвестно. Что оказалось в основе нынешней ситуации — полицейская проверка или чья-то жалоба — неизвестно.