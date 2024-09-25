Суд отпустил пастора Петрикирхе, но это еще не точка

Московский районный суд вернул составителям материалы на пастора Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа. В них не устранимые судом недостатки.



О решении сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Пастора отпустили на свободу, но с обязательством о явке, так что вся процедура может повториться.

Пастора задержали накануне из-за проблем по миграционной линии. Ему вменили как нарушение тот факт, что он жил в квартире не по месту регистрации более семи дней и не уведомил об этом принимающую сторону.

Шварцкопф — гражданин Германии, у него есть вид на жительство в России с 2021 года. Как рассказали «Фонтанке» в общине, пастор планировал доработать текущий год и вернуться в Германию.