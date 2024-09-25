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Общество Происшествия Суд отпустил пастора Петрикирхе, но это еще не точка

Суд отпустил пастора Петрикирхе, но это еще не точка

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Московский районный суд вернул составителям материалы на пастора Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа. В них не устранимые судом недостатки.

О решении сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Пастора отпустили на свободу, но с обязательством о явке, так что вся процедура может повториться.

Пастора задержали накануне из-за проблем по миграционной линии. Ему вменили как нарушение тот факт, что он жил в квартире не по месту регистрации более семи дней и не уведомил об этом принимающую сторону.

Шварцкопф — гражданин Германии, у него есть вид на жительство в России с 2021 года. Как рассказали «Фонтанке» в общине, пастор планировал доработать текущий год и вернуться в Германию.

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Чёрт Опасный
50 минут
С незаменимыми специалистами всё так же строго?
Zet
50 минут
снег выпадет, лыжи смажет и вперёд...
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