Роман Ротенберг: у игроков, которые не борются, будут серьезные проблемы с попаданием в состав СКА

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение от предпоследней команды чемпионата — «Куньлуня». Армейцы с Невы уступили со счетом 4:5.



По его Ротенберга, тренерский штаб предупреждал хоккеистов о том, что будет жесткая игра.

«В «Куньлуне» играют канадцы, а тренер работал раньше в СКА. Мы знали, что будет жесткая игра, будет очень много борьбы. Очень здорово команда играет в обороне, строит оборону в четвером-пятером. И наши ребята об этом знали. Но в первом периоде мы увидели, что наши ребята, зная об этом, свалились в индивидуальную игру. В чем причина? Можно говорить про настрой каждого, но можно еще говорить, что у нас много ребят после травм. Еще много сил отдали в предыдущей игре. Наверное, эти ребята сегодня не показали свою лучшую игру. Нам есть, что улучшить, есть над чем работать. После первого периода был серьезный мужской разговор с командой. Надеюсь, такого разговора больше у нас не будет», — заявил он.