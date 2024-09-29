Роман Ротенберг: у игроков, которые не борются, будут серьезные проблемы с попаданием в состав СКА

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение от предпоследней команды чемпионата — «Куньлуня». Армейцы с Невы уступили со счетом 4:5.
По его Ротенберга, тренерский штаб предупреждал хоккеистов о том, что будет жесткая игра.
«В «Куньлуне» играют канадцы, а тренер работал раньше в СКА. Мы знали, что будет жесткая игра, будет очень много борьбы. Очень здорово команда играет в обороне, строит оборону в четвером-пятером. И наши ребята об этом знали. Но в первом периоде мы увидели, что наши ребята, зная об этом, свалились в индивидуальную игру. В чем причина? Можно говорить про настрой каждого, но можно еще говорить, что у нас много ребят после травм. Еще много сил отдали в предыдущей игре. Наверное, эти ребята сегодня не показали свою лучшую игру. Нам есть, что улучшить, есть над чем работать. После первого периода был серьезный мужской разговор с командой. Надеюсь, такого разговора больше у нас не будет», — заявил он.
Главный тренер СКА добавил, что хоккеисты армейской команды правильно отреагировали на критику и два периода «бились, старались, играли на команду с характером».
«Нам чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть. По сути, мы проиграли, проиграв один стык, когда мы пропустили пятую шайбу. Если бы не этот момент, мы бы победили. Поэтому надо обращать внимание на детали, на стыки, на борьбу, выиграть единоборства. И, конечно, нам нужно еще тренироваться. е игроки, которые не выходят заряженные и не борются, конечно, у них будут серьёзные проблемы с попаданием в состав. Надо отметить соперника. Они сыграли свою лучшую игру в этом сезоне. А мы будем работать дальше», — подчеркнул Роман Борисович.
После 10 матчей СКА занимает третье место (13 очков) в таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч команда проведет 3 октября в Минске против местного «Динамо».