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Спорт СКА сенсационно проиграл предпоследней команде в рейтинге чемпионата

СКА сенсационно проиграл предпоследней команде в рейтинге чемпионата

2 087
2 комментария

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня Ред Стар». Встреча проходила 29 сентября в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 4:5 (0:2, 1:2, 3:1).

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Голы за СКА забили Захар Бардаков (26-я и 55-я минуты), Михаил Григоренко (58-я) и Валентин Зыков (60-я). У «Куньлуня» отличились Паркер Фу (9-я минута), Наиль Якупов (19-я), Спенсер Фу (24-я — в большинстве), Адам Кленденинг (32-я) и Райан Меркли (52-я — в пустые ворота).

Таким образом, СКА прервал пятиматчевую серию побед и опустился со второго места в Западной конференции на третье. Следующий матч СКА проведет 3 октября в Минске против местного «Динамо».

Петербургский клуб занимает третье место в Западной конференции, «Куньлунь» — предпоследнее.

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Комментарии
2
VVM1962
2 часа
какая тут сенсация? Это скорее закономерность, а точнее расплата за некомпетентность тренера.
Гость, не каменный.
27 минут
странно , что бы рома да проиграл? он по определению должен побеждать. видимо чья то недоработка!
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