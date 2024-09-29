СКА сенсационно проиграл предпоследней команде в рейтинге чемпионата

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня Ред Стар». Встреча проходила 29 сентября в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 4:5 (0:2, 1:2, 3:1).



1 из 12 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Голы за СКА забили Захар Бардаков (26-я и 55-я минуты), Михаил Григоренко (58-я) и Валентин Зыков (60-я). У «Куньлуня» отличились Паркер Фу (9-я минута), Наиль Якупов (19-я), Спенсер Фу (24-я — в большинстве), Адам Кленденинг (32-я) и Райан Меркли (52-я — в пустые ворота).

Таким образом, СКА прервал пятиматчевую серию побед и опустился со второго места в Западной конференции на третье. Следующий матч СКА проведет 3 октября в Минске против местного «Динамо».

Петербургский клуб занимает третье место в Западной конференции, «Куньлунь» — предпоследнее.

