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Происшествия Япония решила вернуть Китаю двух панд, у которых ухудшилось здоровье

Япония решила вернуть Китаю двух панд, у которых ухудшилось здоровье

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Япония решила вернуть Китаю двух гигантских панд из-за ухудшения здоровья животных. Самец Лили и самка Синсин вылетели чартерным рейсом, пишет 29 сентября Kyodo.

Панды родились в 2005 году и жили в зоопарке Уэно с 2011 года. В последнее время бамбуковые медведи страдали от высокого давления. Японские и китайские врачи пришли к выводу, что панд необходимо вернуть в Китай для полноценного лечения, пока их еще можно перевозить.

За время пребывания в Японии Синсин родила четырех детенышей, один из которых умер от воспаления легких.

Ранее Финляндия приняла решение вернуть в Китай панд Луми и Пюрю из зоопарка Эхтяри. Одной из причин такого решения стало сокращение числа туристов. Трудная финансовая ситуация не позволяет продолжать содержать животных.

Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду в знак дружбы между странами. Начиная с 1984 года зарубежные государства могут арендовать больших панд у Китая на десять лет, заплатив стране от 250 тыс. до 1 млн долларов за каждую пару особей, такую традицию называют панда-дипломатией.

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