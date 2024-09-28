Справедливое или политическое убийство? Что известно о противостоянии Израиля и «Хезболлы»

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Конфликт между Израилем и «Хезболлой», обострившийся с 8 октября 2023 года, унес жизни 1,6 тысячи человек в Ливане (среди них 104 ребенка и 194 женщины), еще 8,4 тысячи пострадали от израильских бомбардировок, 28 сентября сообщил врио министра здравоохранения Фирас Абъяд, выступая на пресс-конференции в Бейруте, пишет РИА Новости.



При этом 6,4 тысячи человек были ранены во время очередного витка конфликта и новой серии бомбардировок с 16 по 27 сентября, погибли 1,03 тыс. человек, в том числе 56 женщин и 87 детей, подчеркнул врио министра.



Одиннадцать погибших и 108 раненных подтвердил Фирас Абъяд после израильского удара 27 сентября, направленного на ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. По словам врио министра, число жертв может вырасти: еще не всех погибших удалось извлечь из-под завалов, многие пропали без вести.



Почему Израиль бился с «Хезболлой»

Напряженные отношения между Израилем и «Хезболлой» длятся не один десяток лет. С момента своего создания в 1982 году во время гражданской войны в Ливане шиитское движение своей миссией называло уничтожение Израиля, ликвидацию западного влияния в Ливане и на всём Ближнем Востоке и вело гражданскую войну с израильской оккупацией. После вывода израильских войск из Южного Ливана в 2000 году, «Хезболла» продолжила нападения, утверждая оккупацию, и отказалась разоружаться. К 2023 году «Хезболла» стала главным политическим игроком в Ливане.

Столкновения на израильской границе в октябре 2023 года переросли в вооруженный конфликт и стали крупнейшей эскалацией со времен Ливанской войны 2006 года. Все началось с обмена огнем на границе между южным Ливаном и северным Израилем. «Хезболла» заявила, что совершила атаки в ответ на действия Израиля в другом конфликте, что вызвало ответные авиаудары. Израиль ответил на ракетные обстрелы, нанося удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Обострение сопровождалось обменом артиллерийскими обстрелами и использованием беспилотных летательных аппаратов. ООН и другие международные акторы призывали к сдержанности и пытались снизить напряженность, стараясь избежать полномасштабной войны. Боевые действия привели к перемещению тысяч мирных жителей и ущербу в приграничных районах.

Ситуация достигла апогея 19 сентября 2024 года: премьер-министр Израиля заявил, что вернет жителей севера домой, утвердил план обороны и наступления на «северном направлении», и подчеркнул, что цена для «Хезболлы» должна быть высокой. Далее начались масштабные бомбардировки Южного Ливана. Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла осудил израильские атаки, назвав их «бойней», официальным объявлением войны и предупредил, что не остановится, пока боевые действия в Газе не прекратятся. Очередная глава распрей между Израилем и «Хезболлой» закончилась 27 сентября массированным ударом ЦАХАЛ по главному военному штабу шиитского движения и гибелью Хасана Насраллы.

Реакция США и России на гибель шиитского генсека

Президент США Джо Байден назвал убийство Хасана Насраллы справедливым, пишет ТАСС, поскольку «Хезболла» в ответе за гибель «сотен американцев и четыре десятилетия террора».

«Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищать себя от «Хезболла», ХАМАС, хуситов и любых других террористических групп, которые действуют при поддержке Ирана», - сказал он.

В свою очередь, МИД России осудил «очередное политическое убийство», заявление опубликовано на сайте министерства. Силовая акция может привести к еще более драматичным последствиям для Ливана и всего Ближнего Востока, считают в МИД.



Москва призвала Израиль прекратить огонь и создать условия для дипломатического урегулирования конфликта.

