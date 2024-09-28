«В интернете меня взяли в плен»: Алаудинов заявил, что находится на свободе

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов опроверг информацию о попадании в плен ВСУ. Об этом военнослужащий заявил
«Тут, оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен. Я не в курсе этого просто. Сейчас уже шесть часов вечера
Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, почему не будет помогать обменивать бойцов, которые добровольно сдались в плен. Он заявил, что «для чеченца это позор, который ничем не смыть, только кровью». Поводом для его реакции стала публикация видео со звонками военнопленных своим родственникам в Чечню, где их просят сообщить о пленении Алаудинову.