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    «В интернете меня взяли в плен»: Алаудинов заявил, что находится на свободе

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    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов опроверг информацию о попадании в плен ВСУ. Об этом военнослужащий заявил 28 сентября в своем телеграм-канале.

    «Тут, оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен. Я не в курсе этого просто. Сейчас уже шесть часов вечера 28 сентября, еду проведать своих ребят в Белгородскую область», — рассказал Алаудинов в ролике.

    Апти Алаудинов «АХМАТ»

    Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, почему не будет помогать обменивать бойцов, которые добровольно сдались в плен. Он заявил, что «для чеченца это позор, который ничем не смыть, только кровью». Поводом для его реакции стала публикация видео со звонками военнопленных своим родственникам в Чечню, где их просят сообщить о пленении Алаудинову.

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