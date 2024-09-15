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    Боевые действия

    «Позор, который нельзя смыть». Командир спецназа «Ахмат» рассказал, почему не будет помогать обменивать бойцов, сдавшихся в плен

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    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов не будет помогать обменивать бойцов, которые добровольно сдались в плен. Об этом он заявил в видео, размещенном в его Telegram-канале 15 сентября.

    «Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью», — сказал он. Таким Алаудинов советует «не искать» и «не звонить» ему, потому что «они нам неинтересны». Генерал добавил, что сдавшиеся добровольно «заблуждаются», когда думают, что он будет что-то делать, чтобы вытащить их из плена.

    Поводом для комментария стала публикация роликов со звонками военнопленных своим родственникам в Чечню, в которых те просят передать информацию Алаудинову, поскольку тот якобы знает, как их обменять. Но, по словам командира «Ахмата», он готов помогать вернуться домой только тем, кто попал в плен не по своей воле, например будучи тяжело раненным.

    «Я не говорю о бойцах, которые попали в плен, находясь в состоянии, когда они не могут собой совладать. То есть будучи тяжело раненными, контуженными, еще какое-то, может быть, обстоятельство. Этих людей мы, да, мы вытаскиваем», — пояснил Алаудинов. Также руководитель «Ахмата» сообщил, что помогает вернуть на родину тела погибших бойцов.

    Ранее Апти Алаудинов говорил, что чеченец, который попал в плен, «уже не кадыровец». Он заявлял, что ему уже известны имена и фамилии тех, кто сдался противнику.

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