«Позор, который нельзя смыть». Командир спецназа «Ахмат» рассказал, почему не будет помогать обменивать бойцов, сдавшихся в плен

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов не будет помогать обменивать бойцов, которые добровольно сдались в плен. Об этом он заявил в видео, размещенном в его Telegram-канале 15 сентября .



«Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью», — сказал он. Таким Алаудинов советует «не искать» и «не звонить» ему, потому что «они нам неинтересны». Генерал добавил, что сдавшиеся добровольно «заблуждаются», когда думают, что он будет что-то делать, чтобы вытащить их из плена.